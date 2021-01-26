Sakarya'da patlama sesi!

Sakarya'da şiddetli bir patlama sesi duyuldu. İhbar üzerine ekipler olay yerine yönlendirildi...
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde patlama sesi duyuldu. İlçenin tamamından duyulan patlamanın nedenini belirlmemek için ekipler, araştırma başlattı.
Hendek'te saat 16.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Şiddetli patlama, ilçenin tamamında duyuldu. Patlama sesinin ardından Jandarma, AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Patlamanın nedeni araştırıyor.
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