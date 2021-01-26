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O provokatörler ile ilgili başsavcılık harekete geçti!

Yalova’da Alevi vatandaşların evlerine ait duvar ve kapılara sprey boya ile ‘Alevi’ yazıları yazıldı. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yapılan yazılı açıklamada "halkı kin veya düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan ivedi soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Güncel / 26 Ocak 2021 Salı 20:35
O provokatörler ile ilgili başsavcılık harekete geçti!

Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde Alevi vatandaşların evlerine ait duvar ve kapılara sprey boya ile 'Alevi' yazıları yazıldı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Alevi vatandaşlarının evlerinin işaretlenmesi ile girişilen provokasyonun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evlerin duvarlarına kırmızı boyayla "Alevi K" yazıldığının tespit edildi belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine "halkı kin veya düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan ivedi soruşturma başlatıldığı vurgulandı. Açıklamada, "Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması ve yakalanmaları halinde mevcutlu olarak başsavcılığımızda hazır edilmeleri için kolluk güçlerine talimat verilmiş olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.

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