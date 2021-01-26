MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:



"Bizim siyasetimiz hasbidir, hadimdir, hakidir. Hakkın izinde hakikiatın izindedir. Bizi arayan çıkar lobilerinde, çorak ortamlar değil, Türk milletinin bizatihi varlığında bulacaktır. Sevdamız millet, sesimiz devlettir. Geldiğimiz yer belli, varacağımız yer bellidir.



3-5 kendini bilmezin karalamasıyla yolumuzdan dönecek değiliz. Açığımız yok ki korkularımız öne çıksın. Biz onun bunun ne dediğine bakmıyoruz.



MHP'yi şiddet yanlısı göstermek ayıplı ve ahlaksız bir suçlamadır. Yumuşak başlıysak uysal koyun değiliz"