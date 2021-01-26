Meteoroloji uyardı! Kar geliyor...!!!

Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısına göre birçok ilde yoğun kar ve yağmur yağışı bekleniyor. Yağışlı havanın bu geceden itibaren batı kesimlerinden yurda giriş yapacağı bildirilirken, buzlanma, çığ ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarı yapıldı. Uzun bir aradan sonra bu yıl kar yağışı ile buluşan İstanbullular da ikinci kar yağışı için beklemeye koyuldu. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahmin raporlarına göre İstanbul'a kar ne zaman yağacak?



Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Batı Akdeniz, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin edilirken, kar yağışının da bu gece başlayacağı bildirildi. Bu başlık altında, illere göre hava durumu tahminleri ve kar yağışı beklenen iller yer almaktadır.



Son dakika haberleri: Bu gece kar yağışı başlıyor! Meteoroloji hava durumu ile birçok ili uyardı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Genellikle sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trakya, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya kesimi ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle ve akşam saatlerinde güney yönlerden, gece saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



EDİRNE °C, 15°C



Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



İSTANBUL °C, 16°C



Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 13°C



Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



KOCAELİ °C, 20°C



Parçalı çok bulutlu



EGE



Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 11°C



Parçalı çok bulutlu



DENİZLİ °C, 16°C



Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



İZMİR °C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



MANİSA °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



AKDENİZ



Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



ADANA °C, 16°C



Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY °C, 14°C



Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA °C, 10°C



Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU



Parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge'nin doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ANKARA °C, 12°C



Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı



ÇANKIRI °C, 10°C



Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 14°C



Parçalı çok bulutlu



KONYA °C, 12°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu

