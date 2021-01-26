Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika sağanak, kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi: Yeni haftaya giriş yapmamız ile birlikte yurdun büyük bir kesiminde görülen sağanak yağışlar, etkisini kar yağışlarına bırakacak. MGM, bu geceden itibaren hava sıcaklıklarında ciddi düşüşlerin yaşanacağını belirtirken, yeni güne geçmemiz ile birlikte yoğun kar yağışlarının etkisini göstermeye başlaması bekleniyor.



MGM UYARDI: KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR



Yeni hafta ile beraber yurdun batı kesimlerinde etkisini göstermeye başlayan sağanak yağışların yerini kar yağışlarına bırakması bekleniyor.



İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?



Meteoroloji, Trakya'da hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacak kar yağışının, perşembe günü Anadolu'ya geçmesinin beklendiğini bildirdi. MGM'nin hava durumu tahmin haritasına göre, İstanbul'da da çarşamba ve perşembe günü kar yağışı etkisini gösterecek.



İşte MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu;



BALKANLAR'DAN GELİYOR



Meteorolojik tahminlere göre Trakya, Balkanlar'dan gelecek yeni yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek.



Trakya'da hava sıcaklıklarını ortalama 10 derece düşüreceği tahmin edilen soğuk hava sisteminin yoğun kar yağışına neden olması bekleniyor.



Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çarşamba başlayıp hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacak kar yağışının, perşembe Anadolu'ya geçmesi öngörülüyor.



DOĞU BÖLGELERİ İÇİN ÇIĞ UYARISI



Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün yer aldığı dik yamaçlarda çığ riski bulunduğu bildirildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, söz konusu kesimlerde 30 Ocak'a kadar çığ oluşabileceği belirtilerek, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



4 BÖLGE İÇİN UYARDI! KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT



Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'den başlayacak kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, yarın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de, salı günü de Orta ve Doğu Karadeniz genelinde güneyli yönlerden etkili olacağı tahmin ediliyor.



Ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



ESKİŞEHİR, BURSA, BİLECİK VE KÜTAHYA İÇİN FIRTINA UYARISI



Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarın bu gece 4 ilde saatte 60 ila 90 kilometre hızlarda esmesinin tahmin edildiği duyuruldu.



Rüzgarın hızının yer yer saatte 90 ila 120 kilometreye çıkmasının da beklendiği bildirilen açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

