İstanbul'da trafik kilit!

İstanbul'da iş çıkış saatinde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı.



SOSYAL MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI



Cevizlibağ Metrobüs Durağı'ndaki kalabalıkta sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 18.15 itibariyle yüzde 78'e ulaştı.



HAFTANIN İLK GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞMIŞTI



Öte yandan, İstanbul'da yeni haftanın ilk gününde kısıtlamaya saatler kala trafikte yoğunluğunun yüzde 80'e çıktığı görülmüştü. Trafik yoğunluk haritasında İstanbul'un birçok alanı kırmızı renge bürünmüştü.