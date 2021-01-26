İmamoğlu şimdi de vatandaşla alay ediyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından skandallarla gündemi meşgul eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, önceki gün Kağıthane Gültepe Pazarı'na gitti.



'Korona yok mu size?'



Yandaşlarıyla birlikte kalabalık halde pazar yerinde dolaşan İmamoğlu'nun selam verdiği vatandaşlardan biri 'İç içe geziyorsunuz, korona yok mu size?' şeklinde bir soru yöneltti.



Bu soru karşısında kısa süreli duraksayan İmamoğlu, 'Aynen sizin gibi geziyoruz' sözleriyle vatandaşa alay bir cevap verdi.