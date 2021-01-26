Facebook da telif ödeyecek!

Sosyal medya devi Facebook, yeni özelliğini ilk defa ABD dışında devreye soktu.



Bir süredir ABD sürümünde yer alan Facebook News (Haberler) sekmesi, bugünden itibaren İngiltere'de de aktif olacak.



İÇERİKLERE PARA ÖDEYECEK



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Facebook kullanıcılarının toplanıp kaydedilen verilerine göre 'kişiselleştirilmiş' haber içeriklerinin kullanıcıya sunulacağı bu sekmede gösterilecek gündem maddelerine Facebook karar verecek.



ABD dışında ilk kez devreye girecek News özelliği, içerik üreticilerine yapılacak telif ödemesiyle de gündeme geldi. Sosyal medya devinden yapılan açıklamaya göre bazı yayıncıların içerikleri için telif ödemesi yapılacak. Telif ödemelerinin çoğunun, içeriği ödemeli olduğu için herkes tarafından ulaşılamayan haber yayıncılarına yapılacağı da gelen haberler arasında.



KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ HABER AKIŞI ELEŞTİRİLDİ



Kişiselleştirilmiş haber gösterimi politikasının, seçilmiş bir gazeteci ekibi tarafından yapılacağını belirten Facebook, kullanıcıların görmek istemediği içeriklerin haber akışlarında yer almaması için özel bir çaba gösterileceği sözünü verdi.



Facebook'un kişiselleştirilmiş haber politikasına tepkilerse gecikmedi. Bu politikanın kontrolcü bir yapısı olduğu söylenirken, bu uygulamanın dikkatli yürütülmemesi halinde demokrasi karşıtı otoriter bir durumla karşılaşılabileceği de söylendi.



Yaptığı açıklamada Fransa ve Almanya'da işbirliği arayışında olduğunu belirten Facebook, bu uygulamanın medya kuruluşlarıyla olan ilişkilerini geliştirmesi amacıyla attığını bildirdi.



