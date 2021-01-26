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EKPSS tercih sonuçları açıklandı!

Memur olabilmek için EKPSS tercih sonuçları açıklamasını bekleyen pek çok aday, ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekliyordu. Son dakika gelen habere göre EKPSS tercih sonuçları açıklandı. İşte ÖSYM engelli tercih sonuçları sorgulama ekranı..

Güncel / 26 Ocak 2021 Salı 15:11
EKPSS tercih sonuçları açıklandı!

EKPSS tercihleri geçtiğimiz hafta 19 Ocak tarihinde sona erdi. EKPSS tercih sonuçları ile herhangi bir kamu kurumuna yerleşip yerleşemediğini öğrenebilecek olan pek çok memur adayı, ÖSYM'nin açıklamasını bekliyordu. ÖSYM'nin değerlendirmelerini sürdürdüğü ve değerlendirme aşamasının tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar açıklandı.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM, EKPSS tercih sonuçları açıklamasını değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte erişime açıldı.

EKPSS KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS’de alınan puanlar kullanılacak. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

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