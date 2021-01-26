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Çin duyurdu! Bu kez de kirazda...!!!

Çin, ithal ettiği kirazların iç ambalajında koronavirüse rastlanıldığını açıkladı. İthal gıdalarda Kovid-19'un görülmesi bulaşıcı oldukları anlamına gelmiyor. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Müdür Yardımcısı Feng Zijian, tüketicilerin endişelerini anladıklarını, burada önemli olanın viral yük olduğunu söyleyerek, meyvelerin temizlendikten sonra güvenle tüketilebileceğini belirtti.

Sağlık / 26 Ocak 2021 Salı 18:18
Çin duyurdu! Bu kez de kirazda...!!!

Çin'in doğusundaki Jiangsu Eyaletine bağlı Wuxi kentinde bir parti ithal kirazın iç ambalajında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Çin'e satılan kirazların çoğu Şili ve Avustralya'dan geliyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Şili Büyükelçiliği, kirazların Şili'den geldiği haberlerini yalanladı.

İthal gıdalarda Kovid-19'un görülmesi bulaşıcı oldukları anlamına gelmiyor. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Müdür Yardımcısı Feng Zijian, tüketicilerin endişelerini anladıklarını, bu tür durumlarda önemli olanın "viral yükün seviyesi ve kontamine (bulaşma) olup olmadığıdır" dedi. Feng, meyvelerin genellikle enfeksiyona neden olmadığını ve temizlendikten sonra güvenle tüketilebileceğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde yine Çin'de dondurmalara yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dondurmada korona tespit edilmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çin'de dondurmada koronavirüs tespit edilmesi, büyük olasılıkla üretim sırasında koronavirüs pozitif birisinden bulaş olması ile ilgili olabilir. Soğukta bulunduğu için, virüs daha uzun süre tespit edilebilir Bulaşa neden olamaz dünyada bugüne kadar gıda ile geçiş gösterilmedi. Çin'de bir seferde üretilen 4,836 kutu dondurmadan alınan örneklerden 3'ünde virüs pozitif bulunmuş. Öncelikle bu hastalık yapabilecek bir virüs mü ? Yoksa, virüs parçası mı ? Bunu değerlendirmek mümkün değil, ancak virüs bile olsa bugüne kadar gıda ile geçiş olduğu gösterilmedi" demişti.

Avustralya

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