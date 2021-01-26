Buldan HDP Esenyurt binasındaki PKK paçavralarını elebaşı Apo için 'sayın' deyip savundu: Bildiğimizden şaşmayız

HDP'nin İstanbul Esenyurt İlçe binasında terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin ve PKK paçavralarının çıkmasını savunan HDP'li Pervin Buldan, “İlçe binamızdaki görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak partimizi terörize etmeye çalışanlara sesleniyoruz; size buradan ekmek çıkmaz” dedi.
HDP'nin İstanbul Esenyurt İlçe binasında terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin ve PKK paçavralarının çıkmasını savunan HDP'li Pervin Buldan, “İlçe binamızdaki görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak partimizi terörize etmeye çalışanlara sesleniyoruz; size buradan ekmek çıkmaz” dedi.