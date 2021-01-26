Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü normalleşme için tarih verdi!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında çok önemli açıklamalar kullandı. Özlü Çin'den getirilen aşıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüsüne karşı etkin koruma sağladığını belirtti.



AŞI KONUSUNDA UYARDI



Prof. Dr. Özlü, birinci doz aşı olanları kurallara uyma konusunda dikkatli davranması gerektiğini, asıl korumanın aşının ikin dozunun üzerinden iki hafta geçmesiyle sağlanacağını söyledi.



NORMALLEŞME ANCAK BÖYLE OLUR



Aşı olanların virüsü alabileceğine ama ağır olarak geçirmeden geçireceğini hatırlatan Prof. Dr. Özlü, aşı olanların virüs alıp başkalarına yayabileceğine dikkat çekti. Aşılama süreciyle ilgili güzel haberi canlı yayında duyuran Özlü, eğer Şubat aşı içerisinde planlanan aşılama sürecinin uygulanması halinde nisan ayının ortasından itibaren normalleşme sürecine geçilebileceğini ve yaz ayları çok daha rahat bir şekilde geçirebileceğimizi ifade etti.



GÜNEY AFRİKA'DAKİ MUTASYONUN TEHLİKESİ



Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

İngiltere ve Güney Afrika'daki mutasyonlar konusunda uyaran Özlü, İngiltere'de kısıtlama kararlarının geç alındığını ve şu anda alınan kısıtmaların etkisiz olduğunu ve günlük vaka sayılarının 30 bin sınırında kaldığına dikkat çekti. Ülkemizdeki kısıtlama kararlarının da bir süre daha devam etmesini söyleyen Özlü, Güney Afrika'da mutasyonun tehlikeli olduğunu, tedbirlerin kaldırılması halinde ülkemizde de yenide vaka sayılarının hızla artabileceğini düşündüğünü söyledi.