Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

2021 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 37 bin liradan 39 bin 788 liraya yükseltildi.



Milli Savunma Bakanlığı, ocak, şubat ve mart 2021 yedek subay, yedek astsubay, erbaş/erler ile 2021 yılı bedelli askerlik yerlerini ve dönemlerini geçen cuma günü açıklarken, bedelli ücreti de yeniden hesaplandı.



Bedelli askerlik ücretine kur zammı yapıldı. 2021 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 37 bin liradan 39 bin 788 liraya yükseltildi.



Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 TL olan bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 TL olarak uygulanacak. Geçen yıl ocak-haziran döneminde 35 bin 54 TL olan bedelli askerlik ücreti böylece bir yılda yüzde 13.50 zamlanmış oldu.



Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dövizle askerlik bedellerinin hesabında da değişikliğe gidiliyor. Askerlik başvurusu yapanların ödeyeceği para tutarı, Merkez Bankası tarafından yılın ilk mesai günü tespit edilen döviz alış kuruna göre euro veya karşılığı konvertibl döviz olarak hesaplanıyor.



AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM’ye sunulan çeşitli askeri kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifinde konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor. Buna göre, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedeli, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanacak.