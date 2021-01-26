USD (Alış - Satış) : 7,38 - 7,39 EURO (Alış - Satış) : 8,98 - 8,99

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde bedelli askerlik yerlerini açıklarken ücretler de resmen belli oldu.

Güncel / 26 Ocak 2021 Salı 10:55
Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

2021 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 37 bin liradan 39 bin 788 liraya yükseltildi.

Milli Savunma Bakanlığı, ocak, şubat ve mart 2021 yedek subay, yedek astsubay, erbaş/erler ile 2021 yılı bedelli askerlik yerlerini ve dönemlerini geçen cuma günü açıklarken, bedelli ücreti de yeniden hesaplandı.

Bedelli askerlik ücretine kur zammı yapıldı. 2021 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 37 bin liradan 39 bin 788 liraya yükseltildi.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 TL olan bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 TL olarak uygulanacak. Geçen yıl ocak-haziran döneminde 35 bin 54 TL olan bedelli askerlik ücreti böylece bir yılda yüzde 13.50 zamlanmış oldu.

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dövizle askerlik bedellerinin hesabında da değişikliğe gidiliyor. Askerlik başvurusu yapanların ödeyeceği para tutarı, Merkez Bankası tarafından yılın ilk mesai günü tespit edilen döviz alış kuruna göre euro veya karşılığı konvertibl döviz olarak hesaplanıyor.

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM’ye sunulan çeşitli askeri kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifinde konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor. Buna göre, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedeli, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanacak.

Milletvekili

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı