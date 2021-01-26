ABD'nin Dışişleri Bakanı belli oldu!

ABD'nin Dışişleri Bakanı belli oldu!

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Antony Blinken'ı onayladı. Blinken, geçtiğimiz hafta Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye’yi “sözde stratejik ortak” olarak tanımlamıştı. Öte yandan Blinken'ın, çok fazla ziyarette bulunduğu Türkiye’yi iyi tanıdığı biliniyor.