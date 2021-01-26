ABD'nin Dışişleri Bakanı belli oldu!

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Antony Blinken'ı onayladı. Blinken, geçtiğimiz hafta Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye’yi “sözde stratejik ortak” olarak tanımlamıştı. Öte yandan Blinken'ın, çok fazla ziyarette bulunduğu Türkiye’yi iyi tanıdığı biliniyor.
ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Antony Blinken'ı onayladı.
Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada, Blinken'ın bakanlığa adaylığı 22'ye karşı 78 oyla kabul edildi. Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hazine Bakanı Janet Yellen ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'ten sonra Biden'ın kabinesinde Senatodan onay alan dördüncü isim Blinken oldu.