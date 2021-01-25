Orhan Gencebay, çukura takılıp düştü

Sevilen sanatçı Orhan Gencebay , talihsiz bir kaza geçirdi. Evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşen Gencebay, sol işaret parmağını kırdı.

Taksiye binip eve giden Gencebay, daha sonra eşiyle birlikte tedavi için hastaneye geçti.

Yapılan incelemelerin ardından Gencebay'ın, sol el işaret parmağının kırık olduğu tespit edildi. Gencebay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE ÇUKURA DÜŞMÜŞTÜ

Orhan Gencebay daha önce de yine Boğaz'da hava almak isterken tek başına yürüyüşe çıkmış ve yine bir çukura takılarak düştüğü gündeme gelmişti.

'HER YER ÇUKUR'