O ülkeye uçuşlar durduruldu!

Türk Hava Yolları (THY), İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların 26 Ocak'tan 31 Ocak'a kadar geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.



BİLET İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK



THY'nin sosyal medya hesabından, yolcuların bilet işlemlerini 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden, satış ofislerinden veya satın alınan acenteye başvurarak gerçekleştirebileceği duyuruldu.