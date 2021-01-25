Nusret yine olay oldu!

Nusret Gökçe'nin 10 modelle çektiği video olay oldu! Nusret Gökçe'nin Instagram videosuna 'Orada korona yok galiba?' şeklinde yorumlar yağdı



Güzel modellerle Dubai'deki mekanında içtiği, fiyatı 600 lira olan altınlı kahve videosunu İngilizce olarak "Herkes çok Kapuçino içsin" sözleriyle paylaşan Nusret'e, saatler içinde on bine yakın yorum geldi. 'Koronavirüs orada yok galiba?' şeklinde tepkili yorumlar alan videoda, Gökçe'nin kadınların arasında kısa kaldığı da kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.



Kahvaltıda pirzola yiyen ve o anları Instagram hesabından paylaşan sosyetenin etçisi Nusret Gökçe'ye tepki yağıyor. Şovlarına bir yenisini ekleyen Nusret yine tepki çeken bir harekete imza attı.



Sosyetik kasap Nusret'in koca pirzolayı eline alıp yediği anları sosyal medyada paylaşmasına tepki yağdı. Nusret paylaşımına "Kahvaltım. Hep kesmişke birazda yemişkeee" notunu düştü.



Nusret Gökçe'nin Instagram'dan paylaştığı pirzola videosuna çok sayıda tepki geldi.



Nusret Gökçe, bornoz skandalı ve altın tozundan kahve içtiği anların görüntüsü ile geçtiğimiz günlerde yine tepki çekmişti. Gökçe, geçtiğimiz hafta sabah kahvaltısında pirzola yediği anlarla yine sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu. Nusret Gökçe'ye, "Gösteriş yapmaktan vazgeç!", "Yaradan sormaz mı sen yerken biz aç aç izliyoruz", "Mide bulandırıyorsun." gibi yorumlar peş peşe geldi.



Dünya çapında 20'ye yakın et lokantasının sahibi olan Nusret Gökçe, geçtiğimiz kasım ayında Dubai'deki şubesini kontrole gitti. Arap ülkelerinin geleneksel kıyafeti olan kandura giyen Nusret Gökçe'nin paylaştığı cappuccino videosu, Instagram'da 600 binin üzerinde izlendi. Altın tozlu İtalyan kahvesini 500 TL'ye satan Nusret için sosyal medyada yapılan bazı yorumlar dikkat çekti.