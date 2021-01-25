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Kırmızı Oda'ya sürpriz transfer!

Cuma akşamlarının vazgeçilmesi haline gelen Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından televizyona aktarılan Kırmızı Oda dizisi konukları ile konuşulmaya devam ediyor. Birçok ünlü ismin kadrosuna konuk olduğu Kırmızı Oda'da Erkan Petekkaya sürprizi yaşandı. Bir mafyaya hayat verecek olan Erkan Petekkaya Sadi karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda kadrosuna 22. bölümden itibaren dahil olacak.

Genel / 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:01
Kırmızı Oda'ya sürpriz transfer!

Başrollerinde Binnur Kaya, Burak Sevinç ve Tülin Özen gibi isimlerin rol aldığı Kırmızı Oda, cuma akşamları izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İnsanların gerçek hayatlarından yaşadığı olayların televizyona aktarıldığı dizi Kırmızı Oda oyuncularıyla da konuşulmaya devam ediyor.

Her hafta yeni bir isim ve hikayenin konuk olduğu Kırmızı Oda 22. yeni bölüm fragmanında Erkan Petekkaya'nın görülmesi izleyenleri heyecanlandırdı. Erkan Petekkaya bir mafya olan Sadi karakterine hayat verecek.



KIRMIZI ODA SADİ KİM?

Bir süredir iyi olmadığı söylenen ve lakabı Delikanlı Sadi olan mafya babası kliniğe gider. Sadi, Doktor Hanım ve doktor Piraye'yi ilk bakışta korkutacaktır. Lüks ve karanlık bir hayatı var gibi görünen Sadi'nin belindeki silah doktorlara korkuyu yaşatan detay olacaktır.

Erkan PetekkayaBinnur KayaTülin Özen

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