Kırmızı Oda'ya sürpriz transfer!

Başrollerinde Binnur Kaya, Burak Sevinç ve Tülin Özen gibi isimlerin rol aldığı Kırmızı Oda, cuma akşamları izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. İnsanların gerçek hayatlarından yaşadığı olayların televizyona aktarıldığı dizi Kırmızı Oda oyuncularıyla da konuşulmaya devam ediyor.



Her hafta yeni bir isim ve hikayenin konuk olduğu Kırmızı Oda 22. yeni bölüm fragmanında Erkan Petekkaya'nın görülmesi izleyenleri heyecanlandırdı. Erkan Petekkaya bir mafya olan Sadi karakterine hayat verecek.







KIRMIZI ODA SADİ KİM?



Bir süredir iyi olmadığı söylenen ve lakabı Delikanlı Sadi olan mafya babası kliniğe gider. Sadi, Doktor Hanım ve doktor Piraye'yi ilk bakışta korkutacaktır. Lüks ve karanlık bir hayatı var gibi görünen Sadi'nin belindeki silah doktorlara korkuyu yaşatan detay olacaktır.



