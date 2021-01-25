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İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 78...!!!

İstanbul'da yeni haftanın ilk gününde kısıtlamaya saatler kala trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB Trafik Uygulamasında yoğunluğun yüzde 78'e çıktığı görüldü. Trafik yoğunluk haritasında İstanbul’un birçok alanı kırmızı renge bürünürken, yaşanan yoğunluk sürücülerde büyük şaşkınlık oluşturdu.

Güncel / 25 Ocak 2021 Pazartesi 18:32
İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 78...!!!

İstanbul'da yeni haftanın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafikte yüzde 78'e varan yoğunluk yaşanması sürücüleri şaşırttı. İBB Trafik Haritasında İstanbul kırmızı renge büründüğü görüldü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 78'E ÇIKTI

Megakent İstanbul'da en çok konuşulan konuların başında hemen her gün yaşanan trafik yoğunluğu geliyor. Özellikle akşam ve sabah saatlerinde milyonlarca vatandaşın yola çıkması ile trafik yoğunluğu yüzde 80 düzeyinde oluyor. Bu oranın sabah saatlerinden itibaren düşerek öğle saatlerine doğru yüzde 20-30 seviyesinde seyrediyor. Bugün trafik yoğunluğunun yüzde 78'e çıktığı görüldü.

KISITLAMAYA SAATLER KALA YOĞUNLUK YÜZDE 78'E ÇIKTI

Kısıtlamaya saatler kala trafikte yoğunluk yaşanıyor.Yoğunluğun yüzde 78'e çıktığı görüldü. Trafik yoğunluk haritasında İstanbul'un birçok alanı kırmızı renge bürünürken, yaşanan yoğunluk sürücülerde büyük şaşkınlık oluşturdu.

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