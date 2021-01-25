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Erdoğan'dan yeni Telegram ve BİP paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP hesaplarından bugünkü mesaisini paylaştı.

Güncel / 25 Ocak 2021 Pazartesi 09:36
Erdoğan'dan yeni Telegram ve BİP paylaşımı

Mesajına, 'Sevgili kardeşim, hayırlı sabahlarınız olsun.' ifadesiyle başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

'Yeni hizmet ve projelerle dolu bir hafta sonunun ardından mesaimize saat 11.30'da AK Parti'mizin Denizli, Mersin ve Uşak il kongreleriyle başlayacak, ardından Elazığ'a gideceğiz. Saat 14.00 civarında, 24 Ocak Elazığ depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimizi yad edecek, depremden etkilenen vatandaşlarımız için rekor sürede inşa ettiğimiz deprem konutlarının anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz. 5 bin 500 konut yarın sahiplerini bulacak. Daha sonra Çaydaçıra'da, 'İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Merkezi'ni açacağız. Rabbim hepimize bereketi bol, sağlıklı, huzurlu bir hafta nasip etsin. Kalın sağlıcakla.'

Ak PartiRecep Tayyip Erdoğan

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