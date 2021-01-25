Elazığ'da 8 bin konutun inşaası tamamlandı! 5 bin 500 ev Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine verilecek

Geçtiğimiz yıl Elazığ'da meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 şiddetindeki depremin yaraları sarılıyor. Büyük bir yara alan kentteki hasarlı binalar pandemiye rağmen büyük bir hızla yenilendi ve 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı.



#ELAZIĞA8BİNKONUT

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Elazığ depremi sonrası yapılan konutlarla ilgili son rakamların yer aldığı bir videoyu paylaştı. Altun, paylaşımında, 'İlk andan itibaren Elazığ'daydık. Depremden sadece 6 ay sonra 2517 konutu depremzedelere teslim ettik.



Bugün de 5500 konutu daha teslim ederek #Elazığa8binKonut kazandırmış oluyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan liderliğinde çalışıyoruz. Ölenlerimize binlerce rahmetle...' ifadelerini kullandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehir merkezi ve şehrin farklı noktalarında 20 bin konut planlandı.



Pandemiye rağmen depremden 6 ay sonra 2 bin 500 konut teslim edilirken, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle 5 bin 500 ev daha hak sahiplerine verilecek.



Böylelikle yıl içinde 8 bin konut tamamlanırken, kalan 12 bin konutun da haziran ayına kadar teslim edilmesi planlanıyor. Depremden etkilenen Malatya'da ise bugüne kadar 6 bin 300 konutun ihalesi yapılırken bin 200'e yakın konut tamamlandı.



Yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında toplam 77 bin bina incelendi. 4 bin 764 binanın da yıkımı gerçekleştirildi. Konutların teslim töreninden önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum proje alanını gezdi.



26 BİN YENİ YUVA

Kurum, 'Buradaki dönüşüm hamlemiz; Elazığ tarihinin en büyük, en kapsamlı, en hızlı deprem dönüşümüdür. Yaklaşık 100 bin Elazığlı kardeşimizin, çocuklarımızın hayatını ilgilendiren bir dönüşüm hamlesi gerçekleştiriyoruz' şeklinde konuştu.



Bakan Kurum, kısa süre önce Elazığ'da yaşanan 5.3 şiddetindeki depremden sonra orta hasardan ağır hasara geçen 3 bin 800 bağımsız bölüm tespit ettiklerini, bu konutlar için gereken çalışmaların en kısa sürede yapılacağını söyledi.



Bakan Kurum, TOKİ'nin tamamen yerli ve milli kaynakları kullanarak, ihtiyaç duyulan malzemelerin büyük oranda bölge esnafından temin ederek, Elazığ ve Malatya'da toplam 26 bin yeni yuva inşa ettiğini söyledi.



Bakan Kurum, şöyle konuştu: 'Sürsürü, Bizmişen, Yazıkonak, Akçakiraz, Aksaray, Karşıyaka, Abdullahpaşa ve Gümüşkavak mahallelerimizde, altı ay gibi kısa bir sürede, tam 2 bin 517 konutumuzu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Elazığ'ımızda TOKİ eliyle, 136 derslikli 8 okul inşa ediyoruz. Yine, Malatyalı kardeşlerimiz için yaptığımız 100'ü köy evi olmak üzere bin 195 konutumuzu da teslim ettik. Projelerimizi vatandaşlarımızın istekleri, talepleri, rızaları doğrultusunda yürütüyoruz.'



Malatya'daki çalışmalara da değinen Kurum, şunları söyledi: 'Malatyalı kardeşlerimiz için yaptığımız bin 195 konutumuzu da teslim ettik. Projelerimizi vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda yürütüyoruz.'



YÜZDE 60'INI DEVLET ÖDEYECEK

Teslim edilen konutlarda hak sahiplerine daire bedeli için yüzde 40 destek sağlandı. Teslim edilen konutlarda hak sahipleri alacakları yeni dairelerin sadece yüzde 60'ının parasını ödeyecek.



Daireler iki yılı ödemesiz 18 yıl vadeyle faizsiz şekilde yapılacak. Taksitler ise bölgesine göre 2+1'lerde aylık 600, 3+1'lerde aylık 700 TL'den başlıyor. Şerefiye ve metrekaresine göre aylık taksitler 950 liraya kadar çıkıyor.



Bazı hak sahiplerinin ise teslim aldıkları evlerini şimdiden bin 800 TL'ye kiraya verdiği öğrenildi. Elazığ'daki deprem konutlarının 13 bini rezerv alanlarda geri kalanları ise yıkılan konutların yerinde yapılıyor.



İSTİHDAM BÖLGE HALKINDAN SAĞLANDI

Edinilen bilgilere göre, Elazığ ve Malatya'da yapılacak konutların yatırım değeri yaklaşık 7 milyar TL'yi bulacak. İnşa edilen 20 bin konut için kullanılan malzemenin yüzde 80'i Elazığ'dan temin edilerek, bölgenin ekonomisi de kalkındırıldı.



Aynı anda başlayan 20 bin konuta malzeme yetiştirmek için çevre illerden de destek alındı. Projelerin istihdamı da Elazığ halkından sağlandı. Yeni evlerine geçen vatandaşlar ise projeden memnun olduklarını son yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremi yeni evlerinde hissetmediklerini ifade etti.



TELEGRAM'DAN PAYLAŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Telegram hesabından bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, 'Saat 2 civarında, 24 Ocak Elazığ depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimizi yad edecek, depremden etkilenen vatandaşlarımız için rekor sürede inşa ettiğimiz deprem konutlarının anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz. 5.500 konut yarın sahiplerini bulacak. Daha sonra Çaydaçıra'da, 'İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Merkezi'ni açacağız.' dedi. Erdoğan mesajında günlük programının detaylarına yer verdi.