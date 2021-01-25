Borisov'dan önemli açıklamalar!

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Borisov, makamında, ülkesine günü birlik ziyarette bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u kabul etti.



Borisov kabulde, Kovid-19'un iki ülke arasındaki turizmi etkilediğine dikkati çekti.



Kovid-19 salgını ortamında risklerle yüzleşen, topraklarında 3,7 milyon düzensiz göçmeni barındırabilen Türkiye'nin yaşadığı göç yükünün farkında olduklarını vurgulayan Borisov, bu çabalarına değer verdiklerinin altını çizdi.



Borisov, Türkiye'nin Bulgaristan'ın yakın sınır komşusu ve NATO müttefiki olduğunu anımsatarak, düzensiz göç, terörle mücadele, enerji, tarım, hayvancılık, ticaret, ekonomi ve daha birçok alanda Türkiye'nin 'kilit ortak' olduğunu belirtti.



DİYALOG AÇIK TUTULMALI



Başbakan Borisov, 'AB'nin Türkiye ile diyaloğu daima açık tutması konusunda ısrarcı olduklarını' vurguladı.



Kabulde, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova da hazır bulundu.



İKİ KOMUŞU ÜLKE İYİ BİR İŞ BİRLİĞİ SERGİLEDİ



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Türkiye ve Bulgaristan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde iki komşu ülke olarak çok iyi ve örnek gösterilebilecek bir iş birliği sergiledi.' dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova, Boyana Resmi Konutu'nda düzenlenen 'Bulgaristan-Türkiye Karma Turizm Komitesi 3. Oturumu'na katıldı.



Ersoy, oturum sonrasında gerçekleştirilen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Bulgaristan'ın Kovid-19 salgını döneminde iki komşu ülke olarak çok iyi ve örnek gösterilebilecek bir iş birliği sergilediğini söyledi.







Bakan Ersoy, şöyle devam etti:



'İki komşu, böylesi bir tehditle nasıl mücadele edilebilir çok mükemmel bir şekilde ortaya koydu. Türk ve Bulgaristan vatandaşlarının bu süreçten en az şekilde etkilenmesi için karşılıklı çaba sarf ettik ve olumlu sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Turizm ve kültür sektörü, salgından en çok olumsuz etkilenen alanlar.



Bu bağlamda, Türkiye, turizm konusunda güvenli sertifikasyonunu en etkin ve hızlı şekilde devreye alan ülke oldu, Avrupa genelinde de disiplinli bir şekilde uyguluyor. Bunun olumlu sonuçlarını görmeye başladık.'



Sektör paydaşlarını kapsayan söz konusu sertifikanın önemine işaret eden Ersoy, bu kapsamda Bulgaristan'dan gelen ziyaretçi sayısında ciddi artışlar yaşandığına dikkati çekti.



'10 MİLYAR AVROYA ÇIKARACAĞIMIZA İNANIYORUZ'



Ersoy, Bulgaristan'ın Türkiye'ye gelen turist sayısında ikinci sırada olduğunu aktararak, 'İlişkilerimiz sadece kültür ve turizmde sınırlı değil, Bulgaristan'la Türkiye arasında ekonomik olarak ciddi rakamlar da yakalanıyor. Geçen sene 5 milyar avroyu bulan bir iş hacmi var. Kovid-19 sırasında bu biraz gerilemiş olsa da inşallah hep beraber bunu 10 milyar avroya çıkaracağımıza inanıyoruz.' diye konuştu.



NİKOLOVA: 'BÖLGEMİZE TURİST ÇEKMEK İSTİYORUZ'



Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Nikolova da 'Türkiye ile ortak çaba gösterip, güvenli ve sağlıklı huzur garantisini vererek, Balkanlar'da bölgemize turist çekmek istiyoruz.' dedi.



2020'de alışveriş amaçlı Türkiye'yi ziyaret eden Bulgaristan vatandaşlarının sayısının 300 bin olduğunu belirten Nikolova, ancak salgın nedeniyle bu sayının 2019'a göre yüzde 50 bir düşüş gösterdiğini anlattı.



Nikolova, tur operatörlerinin, 'kalabalık turistik alanların dışında daha uzak ancak çok bilinmeyen güzergahlara odaklanabilecekleri' tavsiyesinde bulundu.



TÜRKİYE İLE BULGARİSTAN ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI



Kovid-19'dan olumsuz etkilenen iki ülkedeki sektörün toparlanması konusunda alınabilecek önlemlerin belirlendiği oturumun ardından Bulgaristan Turizm Bakan Yardımcısı Lyüben Kınçev ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 'Ülkeler Arası İkili İşbirliği Protokolü'nü imzaladı.



Taraflar, iki ülke arasında güvenli karşılıklı seyahatlerin gerçekleşmesi için bilgi mübadelesi yapılmasına, kış, deniz, sağlık, kültürel ile diğer turizm alanlarında destek verilmesinde mutabık kaldı.



Taraflar, Bulgaristan'ı ziyaret edecek Türk turistlere vize kolaylığı sağlanması meselesinin gündeme alınması konusunda gerekli görüşmelerin yapılmasına da destek verdi.



Oturum sonrasında Bakan Ersoy, Nikolova ile katıldığı öğle yemeğinin ardından Bulgaristan Ulusal Tarih Müzesi'ni beraberindekilerle gezdi.