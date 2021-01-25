Bakan Elvan'dan 'vergi' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibariyle mücbir sebep kapsamına aldık." dedi.



ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI



Elvan, "Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26'ncı günü sonuna kadar uzatıldı." sözlerini kullandı.