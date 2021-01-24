Teröre ağır darbe! 7 terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat'tan Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Azez'e taciz ateşi açan PKK/YPG'li 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



İşte MSB'den yapılan o açıklama,



"Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'li 7 terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri barınma alanı ve mevziler de imha edildi."

