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Tek seferde 143 uydu fırlatıldı!

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında uzaya tek seferde 143 uydu fırlattı. Şirket, Roketteki Starlink uydularının kutup yörüngesine yerleştirilen ilk uydular olacağını duyurdu.

Dünya / 24 Ocak 2021 Pazar 21:28
Tek seferde 143 uydu fırlatıldı!

Elon Musk'ın şirketi ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında uzaya tek seferde 143 uydu fırlattı.

SpaceX'ten yapılan açıklamaya göre, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Transporter-1 görevi, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla gerçekleştirildi.

SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında tek seferde 143 uyduyu uzaya taşıyacak Falcon 9 roketini uzaya gönderdi.

133'Ü TİCARİ VE DEVLET UYDUSU
Bu kapsamda 133'ü ticari ve devlet uydusu, 10'u Starlink uydusu olmak üzere, toplam 143 ufak uydu yörüngeye yerleştirilecek.

Şirket, Roketteki Starlink uydularının kutup yörüngesine yerleştirilen ilk uydular olacağını açıkladı.

REKOR
SpaceX tek seferde gönderdiği 143 uydu ile Hindistan'a ait, yörüngeye 104 uydu yollama rekorunu geliştirdi.

SpaceX, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Hindistan

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