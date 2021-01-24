Mehmetçiğe yeni kamuflaj!

Mehmetçik için, yüksek mukavemetli iplikten nanoteknolojik üretimle elde edilen kumaşların kullanıldığı, su itici özelliğe sahip yeni "kamuflaj" hazırlandı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesini ziyaretinde, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın giydikleri yeni tip üniforma gözlerden kaçmadı.



Edinilen bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında personel için yeni eğitim kıyafetleri hazırlandı.



Kara Kuvvetleri Komutanlığının eğitim elbisesi iyileştirme, geliştirme çalışmaları kapsamında tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığınca 2020'de yapılan yeni tip ve desen eğitim elbisesi, rüzgar ceketi ve yeni tip botlar, ilk olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar tarafından Arifiye ziyaretinde kullanıldı.





Tüm personelin pazartesi gününden itibaren yeni kıyafetleri giymeye başlayacağı öğrenildi.



Eğitim elbiselerinin ve botların tasarımında, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli subay, yedek subay, astsubay, yedek astsubay ve yükümlü personel ile Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin çok daha ergonomik kıyafetler kullanması amaçlandı.



Bu amaca göre malzeme ve dizaynı yapılan yeni tip eğitim elbiselerinin model ve desen seçiminde Türkiye'nin coğrafi yapısına uygun kamuflaj özellikleri göz önünde tutuldu. Nanoteknolojik üretimle elde edilen kumaşların kullanıldığı yeni tip eğitim elbiseleri yüksek mukavemetli ipliklerden imal edildi.



Su itici özelliğe sahip elbiseler, haki renkte su geçirmez, hava alabilen tam ortopedik, soğuğa karşı yalıtımlı botlarla tamamlandı. Darbe emici özelliğe sahip yeni botlar, hem günlük mesaide hem de operasyonlarda hareketleri destekleyecek şekilde tasarlandı.