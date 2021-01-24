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Koronavirüs kararı Hollanda'yı karıştırdı

Hollanda’nın başkenti Amsterdam ve Eindhoven’da koronavirüs kısıtlamaları protesto edilirken, göstericiler polis araçlarını devirip dükkanları yağmaladı.

Dünya / 24 Ocak 2021 Pazar 21:59
Koronavirüs kararı Hollanda'yı karıştırdı

Corona virüsü salgını nedeni ile kısıtlamaları sıkılaştıran Hollanda'da birden fazla şehirde kısıtlama karşıtı protesto patlak verdi. Başkent Amsterdam ve Eindhoven kentinde yüzlerce kişi Covid-19'a karşı uygulanan kısıtlamaları protesto etmek için sokaklara dökülürken, Eindhoven'da sokaklar savaş alanına döndü.

Eindhoven'daki tren istasyonu yakınlarında toplanan yüzlerce kişi polise taş ile saldırdı. Polis göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Protestocular, gösteriler sırasında bisikletlerle yolları kapatırken bir polis aracını ise ateşe verdi.

Gösteriler sırasında bazı dükkanlar yağmalanırken, çevrede bulunan binalar da taşlı saldırıya uğradı. Gösterilere, göçmen karşıtı olarak bilinen PEGIDA grubunun destekçilerinin de katıldığı öne sürüldü.

Eindhoven polisi tarafından yapılan açıklamada, protestolar sırasında en az 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Polis, gösteriler nedeni ile vatandaşları şehir merkezinden uzak durmaları konusunda uyarırken, tren seferleri durduruldu.

Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nin bulunduğu meydanda toplanan yüzlerce kişi Eindhoven'da olduğu gibi ülke genelinde uygulanan kısıtlamaları protesto etti. Polis, göstericileri dağıtmak için tazyikli su kullandı.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema ise, protesto yapıldığı bölgeyi “yüksek riskli bölge” olarak ilan ederek, polise göstericilerin üstlerini arama yetkisi verdi.

Geçici test merkezi ateşe verildi
Urk isimli balıkçı köyünde ise dün bir grup genç sokağa çıkma yasağına ihlal etmesi üzerine polisle çatıştı. Polise havai fişek ve taş ile saldıran grup, geçici Covid-19 test merkezini ateşe verdi.

9 Şubat'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Hollanda'da geçtiğimiz sene Aralık ayından bu yana market, fırın, eczane gibi işletmeler dışındaki tüm işletmeler ve okullar kapalı tutuluyor.

Ülkede salgınla mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde 9 Şubat'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hollanda'da geçtiğimiz hafta yapılan kısıtlama karşıtı protestolar da ise 143 kişi gözaltına alınmıştı.

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