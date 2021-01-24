Kaftancıoğlu aslında HDP'nin il başkanı!

Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında konuk olan Gazeteci Nedim Şener'in açıklaması gündeme bomba gibi düştü.



Mete Yarar,MEsut Hakkı Casın ve ERdoğan Karakuş ile birlikte program konukları arasında yer alan Şener, Avrupa PArlamentosu'nun Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırkalıması kararı üzerine konuşurken CHP İstanbul İl Başkanı ile ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.



Şener, 'Canan Kaftancıoğlu'nu HDP'nin il başkanı olarak görüyorum' dedi.





