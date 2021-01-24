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İlyas Salman halka hakaret etti!

İlyas Salman, yine tepki çekecek bir çıkışa imza attı. 'Şener Şen'in Erdoğan'ın elinden ödül almasını eleştiriyor musunuz?' sorusuna Salman, 'Erdoğan bana dünyanın en büyük ödülünü de verse almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı.' ifadeleriyle cevap verdi.

Güncel / 24 Ocak 2021 Pazar 16:44
İlyas Salman halka hakaret etti!

Provokatif açıklamalarıyla gündeme gelen oyuncu İlyas Salman, yine tepki çekecek bir çıkışa imza attı. 'Şener Şen'in Erdoğan'ın elinden ödül almasını eleştiriyor musunuz?' sorusuna Salman, 'Erdoğan bana dünyanın en büyük ödülünü de verse almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı.' ifadeleriyle cevap verdi.

'Ölüm korkusu taşıdığını söyleyen Salman, ''Çünkü öbür dünyaya, ahirete inanmıyorum. Mümkün olduğu kadar bir gün daha fazla yaşamak istiyorum. Çünkü sonumuz toprak' diye konuştu.

Salman, 'Keşke cennet ve cehennem olsaydı. Ancak ben cehennemi tercih ederdim. İnsanın, havanın ve denizin soğuğundan nefret ederim, Cehennemde zebanilerin kaynattığı kazanda ısınırdım'' dedi.

İlyas Salman

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