Bakan Soylu'dan sert tepki!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına yönelik yaptığı operasyon, binada yapılan yaklaşık 6 saatlik aramanın ardından sona erdi. Ekipler binada bulunan çok sayıda doküman ve belgeye el koydu.



Esenyurt Belediyesi ekiplerinin HDP İlçe Binası'nda yaptıkları dezenfekte çalışmasında çekilen görüntülerde, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na operasyon düzenledi. Operasyona, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Polisi de destek verdi.



BİNADA 6 SAAT ARAMA YAPILDI



Saat 00.00 sıralarında ilçe binasına gelen ekipler, binada arama yaptı. 3 katlı binanın tamamı didik didik aranırken, aramalarda çok sayıda dokümana el konuldu. Ekiplerin HDP İlçe Başkanlığı'ndaki aramaları saat 06.00 sıralarında sona erdi. Binada yapılan arama çalışmaları sırasında, binada bulunan elektrik tesisatı da BEDAŞ'a bağlı ekipler tarafından incelendi.



MAHALLE SAKİNİNDEN POLİS EKİPLERİNE ÇAY SERVİSİ



Polis ekiplerinin arama çalışmaları sırasında, mahalle sakinlerinden bir kadın polis ekiplerine çay servisi yaptı.



EL KONULAN MALZEMELER ZIRHLI ARACA ALINDI



HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarının ardından elde edilen çok sayıda belge ve dokümana el konuldu. Saat 06.00'a kadar süren operasyonda elde edilen belgeler polis ekipleri tarafından iki zırhlı personel taşıyıcıya taşındı.



El konulan belgeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.



İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN SERT TEPKİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP binasındaki PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarına dikkat çekerek, '23 Ocak 2021 Gece 23.30 Esenyurt HDP binası Demokrasinin istismarı her daim mümkündür.. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs.. Batı istismara müsaade etmiyor, Ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez...' ifadelerini kullandı.



'HDP DEMEK PKK DEMEK '



HDP binasındaki skandal görüntülere tepki gösteren isimlerden bir diğeri de İletişim Başkanı Fahrettin Altun oldu. Altun, söz konusu görüntüleri payşarak, 'Diyarbakır Anneleri'nin HDP binalarının önünde neden beklediğini hala anlamayan kaldı mı? Bir kere daha görüyoruz ki HDP DEMEK, PKK DEMEKTİR! HDP ile ittifak kuranlar bu görüntüler karşısında ne diyecek? Maalesef yine susacak, cürümlerine devam edecekler!' diye yazdı.