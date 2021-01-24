USD (Alış - Satış) : 7,40 - 7,41 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,02

Bakan Soylu'dan sert tepki!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt’taki HDP binasına yapılan operasyonda PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterlerine tepki gösterdi. Soylu, AİHM’in Demirtaş kararına gönderme yaparak “23 Ocak 2021 Gece 23.30 Esenyurt HDP binası Demokrasinin istismarı her daim mümkündür.. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs.. Batı istismara müsaade etmiyor, Ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez...” ifadelerini kullandı.

Güncel / 24 Ocak 2021 Pazar 13:24
Bakan Soylu'dan sert tepki!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına yönelik yaptığı operasyon, binada yapılan yaklaşık 6 saatlik aramanın ardından sona erdi. Ekipler binada bulunan çok sayıda doküman ve belgeye el koydu.

Esenyurt Belediyesi ekiplerinin HDP İlçe Binası'nda yaptıkları dezenfekte çalışmasında çekilen görüntülerde, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na operasyon düzenledi. Operasyona, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Polisi de destek verdi.

BİNADA 6 SAAT ARAMA YAPILDI

Saat 00.00 sıralarında ilçe binasına gelen ekipler, binada arama yaptı. 3 katlı binanın tamamı didik didik aranırken, aramalarda çok sayıda dokümana el konuldu. Ekiplerin HDP İlçe Başkanlığı'ndaki aramaları saat 06.00 sıralarında sona erdi. Binada yapılan arama çalışmaları sırasında, binada bulunan elektrik tesisatı da BEDAŞ'a bağlı ekipler tarafından incelendi.

MAHALLE SAKİNİNDEN POLİS EKİPLERİNE ÇAY SERVİSİ

Polis ekiplerinin arama çalışmaları sırasında, mahalle sakinlerinden bir kadın polis ekiplerine çay servisi yaptı.

EL KONULAN MALZEMELER ZIRHLI ARACA ALINDI

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarının ardından elde edilen çok sayıda belge ve dokümana el konuldu. Saat 06.00'a kadar süren operasyonda elde edilen belgeler polis ekipleri tarafından iki zırhlı personel taşıyıcıya taşındı.

El konulan belgeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN SERT TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP binasındaki PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarına dikkat çekerek, '23 Ocak 2021 Gece 23.30 Esenyurt HDP binası Demokrasinin istismarı her daim mümkündür.. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs.. Batı istismara müsaade etmiyor, Ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez...' ifadelerini kullandı.

'HDP DEMEK PKK DEMEK '

HDP binasındaki skandal görüntülere tepki gösteren isimlerden bir diğeri de İletişim Başkanı Fahrettin Altun oldu. Altun, söz konusu görüntüleri payşarak, 'Diyarbakır Anneleri'nin HDP binalarının önünde neden beklediğini hala anlamayan kaldı mı? Bir kere daha görüyoruz ki HDP DEMEK, PKK DEMEKTİR! HDP ile ittifak kuranlar bu görüntüler karşısında ne diyecek? Maalesef yine susacak, cürümlerine devam edecekler!' diye yazdı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı