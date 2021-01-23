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Türk gemisine korsan baskını

Türk gemisine korsan baskını! İlk belirlemelere göre, mürettebattan 1 kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı...

Güncel / 23 Ocak 2021 Cumartesi 22:25
Türk gemisine korsan baskını

 
Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde Mozart adlı bir Türk konteyner gemisi korsanlar tarafından kaçırıldı. 19 mürettebatı bulunan geminin 15 mürettebatı kaçırılırken 2. Mühendisin saldırı sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.

İstanbul merkezli Boden Denizcilik işletmesindeki Liberya bayraklı 2007 inşa Mozart isimli konteyner gemisinin, 23 Ocak sabah saatlerinde Gine Körfezi Sao Tome'nin 100 deniz mili açıklarında seyrettiği sırada korsanların saldırısına uğradığı bildirildi. Korsanların gemiye bindiği ve geminin sürüklendiği açıklandı.
Gemi, saldırıya uğradığı esnada Nijerya'dan Güney Afrika'ya seyir halindeydi.

15 gemici kaçırıldı
Denizhaber'in haberine göre; tamamı Türk mürettebattan oluşan Liberya bayraklı M/V Mozart adlı gemi, Batı Afrika kıyılarındaki Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğradı. Türk kaptan Mustafa Kaya idaresindeki 222 metre boyundaki M/V Mozart, Nijerya'nın Lagos limanından aldığı konteynırları Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town limanına götürüyordu. Korsanlar 15 gemiciyi kaçırırken geminin idaresi için 3 kişiyi bıraktı.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Saldırıya uğrayan geminin 4. Kaptan Furkan Yaren ile temas kuruldu. Furkan Yaren 2. Mühendis Farman Ismayılov'un hayatını kaybettiğini ve kendisinin bacağından yaralandığını söyledi. Gemiden 15 kişinin darbedilerek kaçırıldığını açıklayan 4. Kaptan Furkan Yaren, geriye sadece Baş Mühendis Süha Tatlıgül ve yağcının kaldığını söyledi. Ayrıca yağcının vücuduna şarapnel isabet ettiğini de ifade etti. Kaptan Furkan Yaren korsanların Radar, ECDIS gibi seyir cihazlarının kablolarını söktüğünü ve kör bir şekilde seyir yaptıklarını belirtti.

M/V Mozart gemisinin mürettebat listesi;

Kaptan-Mustafa Kaya
2. Kaptan-Melih Çetin
3. Kaptan-Doğancan Cengil
4. Kaptan-Furkan Yaren
Başmühendis-Süha Tatlıgül
2. Mühendis-Farman Ismayılov
3. Mühendis-Yasin Alper Şeker
Elektroteknik zabiti-Gökhan Buran
Reis-Vedat Aksan
Gemici-Erdi Erman
Gemici-Halil Gülçür
Gemici-Ünsal Dilsiz
Gemici-Adil Alkan
Gemici-İlyas Baş
Fiter-Mesut Meral
Yağcı-Bahadır Yeşilalan
Yağcı-Gökhan Lale
Aşçı-Mustafa Benklioğlu
Stajyer-Hamza Orhan
 

Güney Afrika CumhuriyetiLiberya

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