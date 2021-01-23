Osman Gökçek: 'İBB'nin algısını gözler önüne serdi!'

Beyaz TV'nin sevilen programı Sürmanşet'te yine birbirinden bomba konular konuşuldu. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'in Türkiye gündemine dair önemli konuları değerlendirdiği programda CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek üzerinden yapmaya çalıştığı algı da tepetaklak oldu.









İBB'DEN HİZMET YAPIYORUZ ALGISI



Yayınladığı belgelerle İmamoğlu yönetiminin Halk Ekmek algısını yerle bir eden Gökçek, 'İBB Halk Ekmek'i çalıştıramıyor. Ekmek üretimi



İMAMOĞLU AK PARTİ'NİN EK BÜFE TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ!



Halk Ekmek de dönen oyunların bundan ibaret olmadığını söyleyen Gökçek, CHP grubunun Belediye Meclisi'ne getirdiği ek büfe önerisine









OĞUZ KAAN SALICI'YA GÖKÇEK'TEN SERT SÖZLER!



Öte yandan Gökçek, 'CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın Canan Kaftancıoğlu'nun Sakine Cansız tweetini savunmaya çalışmasını sert sözlerle eleştirdi. Gökçek, 'Sakine Cansız bir teröristtir. Salıcı'nın sözleri kabul edilemez ve CHP'li yöneticiler böyle düşünmese Kaftancıoğlu, CHP'de barınamaz' dedi. Yayınladığı belgelerle İmamoğlu yönetiminin Halk Ekmek algısını yerle bir eden Gökçek, 'İBB Halk Ekmek'i çalıştıramıyor. Ekmek üretimi AK Parti dönemine göre yarıya düştü. Bunun üzerinden de hala mobil büfeler oyunuyla algı yapmaya çalışıyorlar.' dedi.Halk Ekmek de dönen oyunların bundan ibaret olmadığını söyleyen Gökçek, CHP grubunun Belediye Meclisi'ne getirdiği ek büfe önerisine AK Parti grubu tarafından, büfelerin şehit yakınları ve engelli şartı şerhi düşüldüğünü ancak teklifinin CHP ve İmamoğlu tarafından reddedildiğini söyledi. Gökçek İmamoğlu'nun, ek büfeleri HDP'li isimleri diyet olarak vereceğinin iddia edildiğini ve AK Parti 'nin şerh düştüğü öneriyi bu yüzden reddettiğini ifade etti.