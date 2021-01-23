Osman Gökçek: 'İBB'nin algısını gözler önüne serdi!'

İBB'DEN HİZMET YAPIYORUZ ALGISI
Yayınladığı belgelerle İmamoğlu yönetiminin Halk Ekmek algısını yerle bir eden Gökçek, 'İBB Halk Ekmek'i çalıştıramıyor. Ekmek üretimi AK Parti
dönemine göre yarıya düştü. Bunun üzerinden de hala mobil büfeler oyunuyla algı yapmaya çalışıyorlar.' dedi.
İMAMOĞLU AK PARTİ'NİN EK BÜFE TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ!
Halk Ekmek de dönen oyunların bundan ibaret olmadığını söyleyen Gökçek, CHP grubunun Belediye Meclisi'ne getirdiği ek büfe önerisine AK Parti
grubu tarafından, büfelerin şehit yakınları ve engelli şartı şerhi düşüldüğünü ancak teklifinin CHP ve İmamoğlu tarafından reddedildiğini söyledi. Gökçek İmamoğlu'nun, ek büfeleri HDP'li isimleri diyet olarak vereceğinin iddia edildiğini ve AK Parti
'nin şerh düştüğü öneriyi bu yüzden reddettiğini ifade etti.
OĞUZ KAAN SALICI'YA GÖKÇEK'TEN SERT SÖZLER!
Öte yandan Gökçek, 'CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın Canan Kaftancıoğlu'nun Sakine Cansız tweetini savunmaya çalışmasını sert sözlerle eleştirdi. Gökçek, 'Sakine Cansız bir teröristtir. Salıcı'nın sözleri kabul edilemez ve CHP'li yöneticiler böyle düşünmese Kaftancıoğlu, CHP'de barınamaz' dedi.