Meteorolojiden İstanbul için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in batısı, gece saatlerinden sonra İstanbul'un batısı ile Antalya'nın batı kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI

İç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

İç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?



MARMARA

Parçalı, batısının çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in batısı ile zamanla Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden sonra İstanbul'un batı kesimlerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



EDİRNE °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı yağmur ve sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



İZMİR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



KÜTAHYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu



AKDENİZ

Az bulutlu, Batı Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı kıyılarının, gece saatlerinden sonra Antalya'nın merkez ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ADANA °C, 16°C

Az bulutlu



ANTALYA °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları, gece saatlerinden sonra merkez ilçeleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı



HATAY °C, 12°C

Az bulutlu



ISPARTA °C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinden kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu



SİVAS °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır



AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu



RİZE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır



ERZURUM °C, -8°C

Parçalı ve az bulutlu



HAKKÂRİ °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS °C, -9°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.



DİYARBAKIR °C, 6°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 9°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 6°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 11°C

Az bulutlu ve açık