USD (Alış - Satış) : 7,40 - 7,41 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,02

Göçmen kaçakçılarına 12 ilde operasyon!

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 94 kişiden 72'si yakalandı.

Güncel / 23 Ocak 2021 Cumartesi 14:36
Göçmen kaçakçılarına 12 ilde operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü şekilde göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 94 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

72 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 72'sini gözaltına aldı.

1477 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Suç örgütüyle irtibatlı şekilde kaçak yollarla yurda giren Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Irak ve Suriye uyruklu 1477 düzensiz göçmen de yakalandı.

8 TEKNEYE EL KONULDU

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 22 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen ara operasyonlarda ise gözaltına alınan 13 şüphelinin tutuklandığı, 8 tekneye de el konulduğu öğrenildi.

AfganistanPakistanSuriyeBangladeş

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı