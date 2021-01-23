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Başkan Erdoğan'dan dev projelerin açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Güncel / 23 Ocak 2021 Cumartesi 17:22
Başkan Erdoğan'dan dev projelerin açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz. İnşallah Diyarbakır'da sulanmayan tek karış arazi bırakmayacağız.

Silvan projesi, kaya dolgusunun tamamlanmasıyla dörtte üçü biten Silvan Barajı'yla birlikte 8 ayrı barajı ve 23 sulama tesisini bünyesinde barındıran, 2 milyon 360 bin dekar alanı sulayacak dev bir projedir.



KURAKLIK MESAJI

Başkan Erdoğan kuraklık tehlikesine dikkat çekerek, 'Karşı karşıya bulunduğumuz durum, bizi alternatif su depolama yöntemleri arayışına itmektedir.' dedi. Erdoğan, 'Halen devam eden çalışmalarla 2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz.' sözlerini kullandı.

Milletimiz, hiç kimsenin demokratik ve ekonomik kazanımlarına el uzatmasına izin vermeyecektir.

Kadim çağlardan beri bölgenin ilim ve irfan yuvası, medeniyet ve refah kapısı olan Diyarbakır, bu yeni dönemde de Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olmayı sürdürecektir.

Recep Tayyip Erdoğan

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