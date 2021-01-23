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Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik AB mesajı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'nin Aralık zirvesini bize uzatılan bir el olarak gördük. Türkiye'nin sadece yabancı bir ülke gibi değil aday ülke gibi muamele görmesi gerektiğini söyledik. Mart zirvesine kadar temaslarımız devam edecek" dedi.

Güncel / 23 Ocak 2021 Cumartesi 11:50
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik AB mesajı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'AB'nin Aralık zirvesini bize uzatılan bir el olarak gördük. Türkiye'nin sadece yabancı bir ülke gibi değil aday ülke gibi muamele görmesi gerektiğini söyledik. Mart zirvesine kadar temaslarımız devam edecek' dedi.

Bakan Çavuşoğlu, 'Vize serbestisi zor ama hayata geçmesi gereken bir söz. Reformlar pozitif atmosfere katkı sağlayacaktır.' sözlerini kullandı. Çavuşoğlu, 'Göç mutakabatınının güncellenmesi gerekiyor. Bunda AB'de hemfikir.' dedi.

Geçtiğimiz gün Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun bazı üyeleriyle görüştü. Ziyaretinin ikinci gününde Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir araya geldi. Çavuşoğlu, kritik görüşmelerin ardından temaslarını değerlendirdi.

AB'NİN BEKLENTİLERİ NE?

Reformlar pozitif atmosfere muhakkak katkı sağlayacaktır. Vize serbestisi zor ama hayata geçirilmesi gereken bir sözdür.

BLINKEN'IN SÖZLERİ

O anlamda söylemediği konusunda bize bilgisi oldu dedi. 'Varsa şikayetin gel' diyerek Blinken'a seslendim. Bizim teklifimiz geçerli. Eğer müttefiklerimiz satmak istiyorlarsa iyi bir teklif ve garantilerle gelmek gerekiyor.

Somut öneriler ve garantiler bekliyoruz.

BÖLGESEL DOĞU AKDENİZ KONFERANSI

Biz Rum kesimini tanımıyoruz, onlar KKTC'yi tanımıyorlar. Ama hakça paylaşım gerekli mi? Gerekli. O yüzden pragmatik davranmamız gerekiyor. İki tarafı bir araya getirmemiz lazım. Toplantılara ikisi de katılmalı. Belki ayrı bir formatta ayrı bir toplantı olabilir.

AP'NİN DEMİRTAŞ ÇAĞRISI

Sevsin ya da sevmesin herkes Demirtaş'ın ne yaptığını biliyor. Bugün de dün de konusu geldiğinde neler yaptığını anlattık.

Mevlüt Çavuşoğlu

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