Bakan Akar'dan flaş açıklama!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'İnşallah önümüzdeki dönemde milli muharebe uçağımızı yapacağız, Siper hava ve füze savunma sistemimizi yapacağız. Anadolu amfibi hücum gemimiz var. Bu çok ciddi bir olay.' dedi.



'KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN'



Bakan Akar, 'Karada, denizde, havada bu asil milletin, memleketin hak alaka ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.' ifadelerini kullandı.