Avrupa’da son tercih Türkiye’de baş tacı!

Avrupa koronavirüs salgınında bir dizi önlem alsa da yaşlısına sahip çıkmada sınıfta kaldı. Türkiye ise aldığı önlemler ve yaşlısına verdiği kıymetle, aşılamada da bir kez daha onları baş tacı etmeyi başardı. Kovid-19 salgınına karşı ülkede başlayan kitlesel aşılamada yaşlılara hizmet evlerine kadar götürüldü.



EVE MEKTUP YOLLARLAR'



Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji (Yaşlılık Bilimi) Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan 'İtalya ve İspanya'da salgında görüştüğümüz gerontoloji uzmanı meslektaşlarımız bize vahim durumu anlattı. Maalesef, huzurevlerinde görevliler yaşlılarını yalnızlığa, ölüme terk etti. Şimdi aşılamada da görüyoruz, Avrupa'da mesafeli yakınlık var. Onlarda yaşlının evine bir mektup gider. 'Aşılama tarihiniz, saatiniz budur' denir. Ve bir taksi çağrılır, yaşlı aşısını olmaya hastaneye gider. Ülkemizde ise evde aşılama, yaşlıya verilen en güzel hizmetlerden birisi. Olağanüstü bir hizmet. Vefa duygusunu ortaya koyuyor. Çok başarılı buldum' diye konuştu.

60+ Tazelenme Üniversitesi'nin kurucu öğretim üyesi de olan Tufan, koronavirüs salgınının gerontoloji mesleğinin önemini ortaya koyduğunu belirterek, 'Biz meslek olarak yaşılılarımızın aşılarını olmaları için destek olduk. Devletimiz salgının başından bu yana yaşlısını korumaya aldı. Onları korumaya yönelik bir çok tedbir aldı. Aşılamada da hizmeti onların evlerine kadar götürüyor. Bu olağanüstü bir hizmet' diye konuştu. Türkiye'de sağlık çalışanları ve huzurevi sakinlerinden sonra 90 yaş üstü ve 85 yaş üstü büyüklerin de aşılanmasına üstelik evlerine gidilerek başlandı.



'SEFA GELDİNİZ'



Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Uygulama Ekibi, ilk olarak 95 yaşındaki Rabia Yurtseven'i evinde aşıladı. Aşısını olan Rabia ninenin sağlık görevlilerine yürekten Allah razı olsun deyişi en büyük teşekkür oldu. 91 yaşındaki Zeliha Tura da sağlık görevlilerini evinde 'Hoşgeldiniz, sefa geldiniz' diye karşıladı. Ankara Ayaş Aşı Uygulama Ekibi ise Gençali köyünde yürüme zorluğu çeken 89 yaşındaki Emine Dömeke'yi evinde aşıladı. Dömeke, 'Şükürler olsun iyiyim' dedi.



'ALLAH RAZI OLSUN'



Aşılanan 88 yaşındaki Satı Kayıran ise 'Ellerinize sağlık, gönülden sağolun' dedi. Evinde aşısı yapılan Mehmet Buyraz (97) 'Beni buldular, evime kadar geldiler. Allah razı olsun. Aşımı olurken hiç acı hissetmedim' ifadesini kullandı.



10 KİŞİDEN BİRİ 65 YAŞ ÜSTÜ



Türkiye'de 10 kişiden biri 65 yaş ve üzeri. Avrupa Birliği'nde bu oran ortalama yüzde 20. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre yaşlı nüfus kabul edilen 65 yaş ve üzeri nüfus 2019'da 7.5 milyondu. En fazla yaşlı nüfus ise İtalya ve Yunanistan'da.