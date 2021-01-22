Yasakçı Twitter bir lideri daha askıya aldı!

Hamaney'e ait kurumsal hesaplardan "khamenei_site" tarafından yapılan paylaşımda, Trump'ın emriyle İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine atıf yapıldı.



Trump'ın bir golf sahasında, drone saldırısının hedefinde olduğunu tasvir eden görsel "İntikam kaçınılmazdır" notuyla söz konusu hesaptan paylaştı.



Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı, Twitter'a Hamaney'in hesabını askıya alması çağrısı yaptı.



Twitter, çağrılara uyarak paylaşımın yapıldığı hesabı askıya aldı. Öte yandan Hamaney'in daha yoğun kullandığı hesaplarının hala açık olması dikkati çekti.