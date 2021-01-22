Ümit Özdağ'ı desteklediği için görevden alınmıştı! İncilay Gergin Şekerdağ'dan İYİ Parti'ye zehir zemberek sözler: Vaatleri süslü cümlelerden ibaret!

İYİ Parti'den ihracına ilişkin karar mahkemece iptal edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, kendisine destek veren Muğla İYİ Parti İl Başkanı İncilay Şekerdağ'a teşekkür ziyaretinde bulunacağını açıklamasının ardından, İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gergin Şekerdağ görevden alınmıştı. Şekerdağ, görevden alınmadan önce de 'Ümit Özdağ'ın ziyaretinin önüne geçilmesi için yönetimimiz istifalar ile düşürülmeye çalışılıyor' açıklaması yapmıştı.



İYİ PARTİ'NİN VAATLERİ SÜSLÜ CÜMLELERDEN İBARET KALDI



Şekerdağ, yaşanan bu sürece dair yaptı açıklamada, İYİ Parti'yi eleştirdi. Partinin vaat ettiği her şeyden uzaklaştığını söyleyen Şekerdağ, 'Sözde demokrasi, sözde hukuk, sözde milliyetçilik. Kuruluşunda vaat ettiğimiz tüm kavramlar sadece süslü cümleler kurmak için kullanılıyor; uygulamada maalesef İYİ Parti sınıfta kalmıştır' ifadelerini kullandı.



Şekerdağ, sözlerinin devamında ise şunları söyledi: 'Sayın Akşener her fırsatta Türkiye'yi Bayram Sofrasına Oturtma hayalinin olduğunu söylemiştir. Bizler, o sofrayı kuracağımız evimizi inşa ettik, yemeğimizi pişirdik, o sofrada oturan herkesin eşit haklara sahip olması için mücadele ettik fakat demokrasi, hukuk ve adaleti kendine olanlar sofra düzenini yok etti. Ellerimizle kurduğumuz sofraya kimler oturacak zamanla hep beraber göreceğiz. Henüz partide bayram sofrası kurulamadı, Türkiye'de nasıl kurulacak merak ediyorum.'



ÖZDAĞ'I DESTEKLEDİĞİ İÇİN GÖREVDEN ALINMIŞTI



Kongrede kara listede adı olduğu ortaya çıkan Ümit Özdağ'ı destekleyen İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, görevden alındıktan sonra yaptığı ilk açıklamada 'Partinin Muğla Milletvekili Metin Ergun gece yarısı çok çalışmış. Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşmeler yapıp, istifa ettirmiş. Genel Merkez de yazışmaları gece boyu takip etmiş. İl Başkanlığım, istifalar sonrası düşürüldü' demişti.



'ÖZEL EŞYALARIMI BİLE ALMAMA İZİN VERMEDİLER, KAPIYI KİLİTLEMİŞLER'



Şekerdağ, yaşananlar sonrası özel eşyalarının bile İl Başkanlığı binasında kaldığını belirtti, kapının kilidinin değiştirildiğini söylemişti. Şekerdağ, 'Özel eşyalarım içeride kaldı. Almak istedik ama kapılar kapatılmış, kilitler değiştirilmiş. Polis eşliğinde giderek alırım herhalde.' İfadelerini kullanmıştı.



'AKŞENER, DEMİRTAŞ'I KAHVALTIDA AĞIRLIYOR, BEN ÜMİT HOCA'YI KAPIDA BIRAKIR MIYIM!'



Özdağ'ın kendisini ve arkadaşlarını ziyarete geleceğini, evlerinde ağırlayacaklarını ifade eden Şekerdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e göndermede bulunup, 'Türk'ün töresini yaşatırım ben. Sayın Genel Başkan, Selahattin Demirtaş'ı kahvaltıda ağırlıyor. Ben, Ümit Hoca'yı kapıda bırakır mıyım!' diye konuşmuştu.

