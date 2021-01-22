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Survivor'da şok! Diskalifiye...!!!

Survivor'ın son bölümüne Cemal Hünal damga vurdu. Bu sezon ünlüler takımında yer alan ve performansı ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncunun fiziksel durumu ile ilgili Acun Ilıcalı acil durum konseyinde açıklama yaptı. Ünlü televizyoncu, Doktor Metin Kuş'un değerlendirmesi ile Cemal Hünal'ın Survivor'a devam edemeyeceğini duyurdu.

Güncel / 22 Ocak 2021 Cuma 00:41
Survivor'da şok! Diskalifiye...!!!

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen “Survivor 2021”nin son bölümünde oyuncu Cemal Hünal yarışmaya veda etti. Acun Ilıcalı acil durum konseyinde yaptığı açıklamada Hünal'ın sağlık durumlarından dolayı Survivor'a devam etmesinin mümkün olmadığını duyurdu.

Survivor'da acil durum konseyini ilk kez toplayan Acun Ilıcalı, şu açıklamalarda bulundu:

* Kötü bir haber konseyi değil bu. Konumuz yarışmacılarla alakalı. Cemal'in fiziksel olarak Survivor performansı sırasında bazı problemleri oldu. Bu problemleri 10 gündür doktorumuz inceliyor. Bunun sonunda da son üç gündür önce 'sarı alarm' dedi, sonra 'çok iyi görmüyorum' dedi.

* Bugün itibarıyla geldiği durum açıkçası pozitif değil. Bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Ben riskten korkmam ancak risk almadığım şey yarışmacılarımızın sağlığı, Cemal Hünal'ın Survivor'a devam etme şansı bulunmuyor.".

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Konseyde açıklama yapan Cemal Hünal, "Çok erken oldu. Ben arkadaşlarımı bırakmaya hiç hazır değilim. Adayı da bırakmaya hazır değilim. Burada geçirdiğim bir günü hiçbir zaman unutmayacağım. Çok iyi arkadaşlar kazandım. Çok değerli bir ekiple tanıştım. İnsanlar hakkında çok şey öğrendim" dedi.

Cemal Hünal sözlerini şöyle sürdürdü: "Takım ruhunun ne olduğunu tekrar hatırlattılar bana. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Dilim tutuldu."

Veda açıklaması yapan ünlü oyuncu gözyaşlarına hakim olamazken, beklenmedik bu gelişme karşısında diğer yarışmacılar da duygusal anlar yaşadı.

Acun Ilıcalı, "Şu an bir veda sahnesi istemiyoruz. Cemal'in şu an veda etmesini istemiyoruz. O yüzden sizinle kampa göndereceğiz. Üzücü bir durum. Cemal'in belinde özellikle sıkıntı olduğu ve asla zorlanmaması gerektiğini doktorlarımız söyledi" ifadelerini kullandı.

SurvivorCemal HünalAcun Ilıcalı

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