Şehide ‘şehit’ diyemeyenler ile CHP dayanışması!

Kağıt israfından başka bir şeye yaramayan BirGün isimli sözde gazete, bugüne dek onlarca kez dini ve milli değerlerimize karşı gelen skandal yayınlara imza attı. Terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele yürütürken şehit düşen askerlerimize “şehit” bile diyemeyen BirGün, aynı zamanda halkı kin ve nefrete teşvik eden provokatif yayınlara da imza attı. Alevi bir Mehmetçik'in şehit düşmesi sonrası devletin, asker Alevi olduğu için cenazeye katılmadığı yalanını ortaya atarak hassas noktaları taşıyan ve devlete alenen iftira atan BirGün, yalan haberleri yüzünden sonunda ceza yedi.



Basın İlan Kurumu, BirGün'e ilan cezası verdi.







CHP sahip çıktı



BirGün'ün aldığı cezanın ardından CHP, bugüne dek bir kez bile milletin yanında yer almamış olan gazeteye sahip çıktı. CHP'li Rezidans Kraliçesi Gamze Akkuş İlgezdi, BirGün için halkı sözde dayanışmaya çağırdı. BirGün'e ilan veren İlgezdi, “Uygar bir toplumun vazgeçilmezi olan basın özgürlüğüne ve yurttaşların haber alma hakkına sahip çıkmak için Halkın Gazetesi BirGün'ü destekliyoruz” ifadesini kullandı.







Gürsel Tekin'in sözleri akıllara geldi



İlgezdi'nin sözleri, akıllara CHP'li Gürsel Tekin'in gazetelere yönelik tehdidini getirdi. CHP'nin FETÖ'cü gazetelere sahip çıkmak için, “Özgür Basın Susturulamaz” yaygarası kopardığı günlerde Gürsel Tekin, “Biz iktidara geldiğimizde, bize destek vermeyen gazetelerin tümüne el koyacağız” demişti.