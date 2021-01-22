Özlem Gürses'ten skandal sözler!

Halk TV sunucusu Özlem Gürses, katıldığı bir TV programında askeri vesayet için "demokrasinin ve cumhuriyetin sibobu" ifadelerini kullandı.



Yeniakit'te yer alan habere göre; Halk TV sunucusu Özlem Gürses, TV100 ekranlarında Osman Kenan Çapoğlu'nun sunduğu '10'dan 12'ye başlıyor...' programında kullandığı ifadelerle 'vesayet özlemini' bir kez daha gözler önüne serdi.



Çin'e giden ihracat treniyle ilgili Halkalı'da kaldığını iddia eden ve çektiği video ile dalga geçmeye çalışan Özlem Gürses, TCDD'nin attığı fotoğraflı konumlarla rezil olmuştu. Sosyal medyada uzun bir süre dalga konusu olan Özlem Gürses şimdi de cuntacı zihniyetini açıkça belli eden ifadeler kullandı.



Gürses tepki çeken açıklamasında, "Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz. Askeri vesayet denen şey neymiş? Türkiye'de demokrasinin ve Cumhuriyet'in supabıymış. Yargıda da öyle" ifadelerini kullandı.



CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsü hakkında Halk TV ekranlarından yaptığı "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" şeklindeki tepki çeken sözlerini de savunan Gürses, "Bu demokrasinin gereği. Bir adam başörtülü hakimin karşısına çıktığımda endişe duyuyorum diyebilir" şeklinde konuştu.