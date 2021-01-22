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O alçak tutuklandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve annesinin sosyal medyadaki fotoğrafı altına yazdığı yorumda küfür ettiği belirtilen şüpheli E.E. Başkan Recep Tayyip Erdoğan‘a yönelik hakaretleri sebebiyle çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel / 22 Ocak 2021 Cuma 21:44
O alçak tutuklandı!

Daha önce İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve annesine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği için hakkındaki Kamu Görevlisine Hakaret suçundan dolayı soruşturma devam eden şüpheli E.E. hakkında bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret tweetleri sebebiyle soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya hesapları üzerinde yapılan detaylı çalışmada birçok kez Cumhurbaşkanına hakaret içeren paylaşımlar yaptığının da tespit edilmesi üzerine Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.E. emniyetteki işlemleri ardından Bakırköy Adliyesi'nde hazır edildi.

Şüphelinin savcılık ifadesinden sonra sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Recep Tayyip Erdoğan

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