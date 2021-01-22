Kısıtlamaya saatler kala trafik kilitlendi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, saat 17.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.



TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ



Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar saat 21.00'da başlayacak. Pazartesi saat 05.00'da sona erecek kısıtlama öncesi üç haftalık yarı yıl tatilininde başlamasıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.



TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76'YA ULAŞTI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.56 sıralarında kentteki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.