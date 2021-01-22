İşte Joe Biden'ın koronavirüs planı!

46'ncı ABD Başkanı Joe Biden, corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'nin pandemiyle mücadelede yeni yol haritasını çizdi.



Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Biden, sözlerine eşi ve kendisinin Amerika'nın 400 bin Covid-19 kurbanını anmak üzere dua ettiğini söyleyerek başladı. Biden, "İyileşmek için hatırlamak zorundayız" dedi.



İsim vermeden selefi Donald Trump'ı eleştiren Biden, "Geçen yıl federal hükümete ülkenin ihtiyacı olan odağı sağlaması için güvenemezdik" ifadelerini kullandı.



Joe Biden, gelecek ay itibarıyla kuvvetle muhtemel Covid-19 bağlantılı ölümlerin 500 bini geçeceği uyarısında bulundu.



"PANDEMİYİ ATLATACAĞIZ"



Çiçeği burnunda Başkan, "İşleri yoluna koymamız aylar sürecek. Açık konuşuyorum, bunu atlatacağız, bu pandemiyi atlatacağız" dedi.



Biden, aşının ortaya çıkarılmasıyla ilgili "üzücü bir başarısızlık" ifadesiyle adını anmadan selefi Donald Trump'ı eleştirdi. Biden, dünya genelindeki Covid-19 ölümlerinin yüzde 20'sinin ABD'de olduğunu, fakat ABD'nin dünya nüfusunun yüzde 4'ünü oluşturduğuna dikkat çekti.



Joe Biden, tüm Amerikalılara "gelecek 99 gün maske takın" çağrısında bulundu.



ABD Başkanı, "Kongre üyeleriyle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ulusal bir acil durumun içindeyiz" ifadelerini kullandı.



YENİ KARARNAMELER İMZALADI



Biden, konuşmasında bahsettiği gibi tüm federal kurumları ve özel sanayileri Amerikalıların virüsten korunması için ihtiyaç duyulan her şeyi üretmek üzere harekete geçiren Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokan kararnameyi imzaladı.



Konuşmasının ardından kameraların karşısında Covid-19 ile mücadele etkili olması beklenen 10 kararnameye de imza attı. Bu kararnameler şöyle:



Tedarik zincirini güvence altına almak, işçilerin güvenliğini sağlamak, adil müdahale, güvenli seyahati desteklemek, pandemi test kurulu oluşturmak, Covid-19 bakım ve tedavisine erişimi yaygınlaştırmak ve küresel müdahaleyi geliştirmek.



Biden'ın imzaladığı kararnamelerden biri, ABD'ye havayoluyla seyahat edecek yolcuları da yakından ilgilendiriyor. Buna göre; yolcuların seyahat öncesi sonucu negatif Covid-19 testine sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca ülkeye geldiklerinde de karantinaya alınacaklar.



Kararnameleri imzaladıktan sonra Biden, bir gazetecinin ilk 100 günde 100 milyon aşılama hedefinin düşük olduğu yolundaki çıkışına şöyle yanıt verdi: "Duyurduğumda hepiniz imkânsız olduğunu söylediniz. Bana bir şans ver. 100 milyon iyi bir başlangıç."



Başkan Biden konuşmasında söz konusu kararnamelerin, Kongre onayı gerektiren 1.9 trilyon dolarlık pakete ihtiyaç duyduğu hatırlatmasında da bulundu.