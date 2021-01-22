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İngiltere Başbakanı Johnson'dan korkutan açıklama

İngiltere'de son 24 saatte 1401 kişinin daha ölmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 95 bin 981'e çıktı. Son dakika haberine göre, Başbakan Boris Johnson, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede görülen türünün daha ölümcül olabileceği açıklaması yaptı. Avrupa'da virüs nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olan İngiltere'de, yeni türün vakaları yükseltmesinin ardından 5 Ocak'ta yeniden karantinaya gidilmişti.

Dünya / 22 Ocak 2021 Cuma 21:26
İngiltere Başbakanı Johnson'dan korkutan açıklama

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlediği basın toplantısında, "Yeni türün daha yüksek bir ölüm oranıyla bağlantılı olabileceğine dair bazı kanıtlar var." dedi.

Hükümetin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance ise şu anda İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen 3 ayrı Kovid-19 türü olduğunu belirtti.

İngiltere'de tespit edilen türün, diğerlerinden yüzde 30-70 daha kolay bulaştığını kaydeden Vallance, pozitif vakalarda bu türün daha çok görülmesinin bunu ispatladığını aktardı.

Verilerin henüz yeteri kadar güçlü olmadığına işaret eden Vallance, orijinal türde enfekte olan 1000 kişiden 10'unun ölmesinin beklendiğini, ancak yeni türde bu sayının 13 veya 14'e çıktığını vurguladı.

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Vallance, yeni türlerin "kesinlikle daha fazla endişe verici" olduğunu ve "aşılara daha az duyarlı oldukları anlamına gelebilecek özellikler" bulunduğunu ancak bu aşamada kesin bir şey söylenemeyeceğini belirtti.

SON 24 SAATTE 1401 KİŞİ ÖLDÜ

Bu arada Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1401 kişinin daha ölmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 95 bin 981'e çıktı.

Avrupa'da virüs nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olan İngiltere'de, yeni türün vakaları yükseltmesinin ardından 5 Ocak'ta yeniden karantinaya gidilmişti.

Brezilyaİngiltere

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