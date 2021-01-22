Hem itiraf hem istismar! Kırmızı fularlı teröristin destekçisi Cengiz Çandar'dan kuyruğu dik tutma çabası

Türkiye'de hükümeti devirmek için düzenlenen Gezi eylemleri esnasında 'kırmızı fularlı kız' olarak tanınan daha sonra PKK'ya katılan ve operasyonla öldürülen Ayşe Deniz Karacagil ile ilgili yaptığı paylaşımdan dolayı hakkında dava açılan Cengiz Çandar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Destek itirafı

Yakalama kararı sonrası açıklamada bulunan ve kuyruğu dik tutmaya çalışan Çandar, 2017 yılında kırmızı fularlı teröriste destek çıktığını itiraf ederek o dönem attığı ‘Kırmızı Fularlı Kız, Gezi'nin içimizi ısıtan en güzel gülüşlü meleği. Rakka önünde toprağa düşüp yıldızlara yükselerek içimizi yine yaktı.' tweetini tekrar etti. Çavdar, 'Sanal ortamda yer alan bu iki cümle için iki yıl sonra soruşturma yürütülüyor ve 2020 yılının Temmuz ayında, 'suçu ve suçluyu övmek' iddiasıyla dava açılmasına karar verilirken, benim 'bulunamadığım için' ifadem alınamıyor, şimdi de ifademin alınabilmesi için hakkımda ‘yakalama kararı' çıkartılıyor.' dedi.



Öte yandan Çandar açıklamasında, hakkında çıkarılan yakalama kararını beğenmediğini belirterek kendisinin İsviçre'de yerinin belli olduğunu ifade ederek kendisini masum göstermeye çalıştı. Ancak bulunmasının zor olmadığını iddia eden Çandar, davanın açıldığı 2020 yılının temmuz ayından bu yana kadar gidip ifadesini vermekten kaçtı.



Suçunu örtbas etmek için mi?

Çandar'ın aylardır yetkililere gidip ifade vermemesi ve çıkarılan yakalama kararına tepki göstererek istismar konusu haline getirmesi, akıllara 'Çandar suçunu örtbas etmeye mi çalışıyor?' sorularını getirdi.