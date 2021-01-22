Galaxy S21 Ultra satışa sunuldu!

Rusya merkezli Caviar şirketi genellikle altın ve değerli taşlarla kaplı akıllı telefonlar üreterek ultra lüks tasarımlar ortaya çıkarıyor. Altın ve benzeri değerli metaller kullanan firma iPhone ve Samsung'un amiral gemilerini normal fiyatlarının onlarca hatta yüzlerce katına satışa sunabiliyor. Bunun son örneği Samsung Galaxy S21 Ultra modelinde ortaya çıktı. Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy S21 Ultra'nın Caviar tarafından yeniden tasarlanan versiyonu 570 bin TL fiyatla satışa sunuldu.



Kasası, parlak saf altından dekoratif öğelerle olumlu bir kontrast oluşturan S21 Ultra, dayanıklı PVD kaplamaya sahip. Ayrıca özel tasarım S21 Ultra'da keskin çizgilerin lazerle kazınmış 21 numara ile birleştirilmesiyle doğan lüks ve zarafet izlenimi mevcut Aynı zamanda sağ alt köşedeki altın renkli Havyar yazısı, genel tasarımı engellemeyen özel bir şıklık oluşturuyor. Lüks klasik tarzı sevenler için özel olarak yaratılan S21 Ultra modelinin dünya çapında tek parça olarak yer aldığını iddia ediliyor.



