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CHP yine yalana sarıldı!

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun talimatıyla, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafının çekilmesi olayıyla ilgili “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçundan yargılandığı davanın “düştüğü” yönündeki iddiası yalan çıktı. 

Güncel / 22 Ocak 2021 Cuma 18:37
CHP yine yalana sarıldı!

Skandallarla gündemden düşmeyen CHP, sıkışınca yine yalana sarıldı. 

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının çekilmesi olayıyla ilgili “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçundan yargılandığı davanın “düştüğü” yönündeki iddiası yalan çıktı. 

Duruşma tarihi 7 Nisan 2021 olarak belirlenen davanın “düştüğü” iddiasının, hukuki açıdan gerçek dışı ve mantıksız olduğu gibi, CHP'nin algı operasyonun parçası olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Suat Özçağdaş hakkında 30 Kasım 2020 tarihinde “özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçundan iddianame hazırlandı. İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamanın duruşma tarihi 7 Nisan 2021 olarak belirlendi.

Canan Kaftancıoğlu hakkında ise “Suç İşlemeye Tahrik, Suçu ve Suçluyu Övme ve Azmettirme Suçları” kapsamında suç duyurusunda bulunulmuş ve dava açılmıştı. Bu dava da İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor ve duruşma tarihi 21 Mayıs 2021.

Aynı şekilde Canan Kaftancıoğlu hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal etmek (azmettirme) suçundan 15 Ocak 2021 tarihli iddianame ile ayrı bir dava açıldı. Bu davanın Suat Özçağdaş davasıyla birleştirilmesi bekleniyor.

Suat Özçağdaş hakkında açılan manevi tazminat davası ise İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüyor. 22 Ocak 2021 tarihindeki duruşma tahkikat duruşması değil ön inceleme duruşması. Duruşma tarihi mahkeme tarafından haftaya tayin edilmesi öngörülüyor.

Tahkikat

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